Releasedatum nieuw album Ye West uitgesteld MVO

02 oktober 2018

06u29

Bron: ANP 0 Muziek Hoewel Ye West (eerder bekend als Kanye) afgelopen weekend zijn nieuwe plaat kwam promoten bij Saturday Night Live, heeft hij de releasedatum tot ontsteltenis van zijn fans uitgesteld tot 23 november, de dag waarop het in Amerika 'Black Friday' is.

Op die dag zijn de meeste Amerikanen vrij en slaan ze massaal kerstcadeaus in. In een interview met TMZ legde de rapper uit waarom hij tot deze beslissing kwam.

"Het was nog niet af, ik ben van plan binnen twee weken naar Afrika te gaan om daar nog het een en ander op te nemen. Ik was onlangs in Chicago en daar voelde ik die vibe van mijn roots helemaal. Ik moet naar Afrika en daar ondergaan hoe het werkelijk is. Ik wil ook dat mijn kinderen aanwezig zijn in de studio, terwijl de microfoon buiten staat en we natuurgeluiden kunnen horen tijdens het opnemen van de plaat."

Kim Kardashian twitterde over het aanstaande album van haar man: "YANDHI is het wachten absoluut waard, geloof me!". Volgers van de realityster reageerden minder enthousiast. "Een dag zonder hysterie van Kanye, is een dag niet geleefd. Is hij soms van zijn medicijnen af?", schreef iemand. Een ander schreef: "Dit interesseert niemand echt ene reet."