Rel in muziekland: petitie om Kylie Jenner te schrappen uit videoclip Cardi B

09 augustus 2020

10u29

Bron: ANP 0 Muziek De verschijning van realityster Kylie Jenner in de nieuwe videoclip van rappers Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) heeft stof doen opwaaien bij fans van de rappers. Volgens Variety is er zelfs een petitie gestart om de 22-jarige Jenner uit de clip te verwijderen.

Vrijdag brachten Cardi B en Megan Thee Stallion hun nieuwe single WAP samen uit, met bijbehorende videoclip. In de clip zijn meerdere vrouwelijke bekendheden te zien, zoals zangeressen Normani en Rosalía. Fans van Cardi en Megan waren echter niet te spreken over de verschijning van Kylie, die niet meer dan 20 seconden te zien is in de video.

In de videoclip worden verschillende culturen onder de aandacht gebracht, waaronder zwarte vrouwen. Veel fans betreurde de keuze om Jenner een rol te laten spelen in de video. Volgens hen is de realityster respectloos tegenover verschillende culturen en verdient ze geen plek in de video. Zaterdag werd er een petitie gestart om Jenner uit de videoclip te laten verwijderen.

“De video was perfect totdat we Kylie zagen verschijnen,” schreven de petitiemakers in de beschrijving. Rapper Cardi B heeft nog niet specifiek op de situatie gereageerd. Wel bedankte zij op haar Twitter alle vrouwen die mee hebben gewerkt aan de nieuwe clip. Ook benadrukte Cardi B nog een keer hoe belangrijk het voor haar was vrouwen met verschillende culturele achtergronden te laten zien. De petitie heeft ondertussen meer dan 50.000 handtekeningen opgehaald.

