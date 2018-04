Regisseur Nicolas Caeyers over overlijden Avicii: "Geschokt maar niet geheel onverwacht" SD

20 april 2018

23u04

Bron: Eigen berichtgeving 1 Muziek De Vlaamse acteur en regisseur Nicolas Caeyers (25) heeft een eigen bedrijf in het maken van (muziek)video's en werkte enige tijd geleden samen met Avicii. Toen al zag hij dat Tim Bergling (zoals de dj echt heet) het moeilijk had met alle druk en stress. "Zijn overlijden is een grote schok, maar komt niet geheel onverwacht."

Nicolas is geen vreemde in de Zweedse dj-scene. Hij werkte onder andere samen met de drie heren van Swedish House Mafia, David Guetta, Afrojack én met Avicii. "Het nieuws komt aan als een grote schok", vertelt hij. "Avicii was een pionier op vlak van hedendaagse elektronische dancemuziek en was de eerste die country mixte met dance. 'Wake Me Up' is daar een mooi voorbeeld van, een mijlpaal in de geschiedenis van de dancemuziek."

Op zichzelf zijn

"Hij was een enorm getalenteerde dj. Ik ken een hele hoop Zweden die in zijn management zaten. Iedereen wist dat hij het heel moeilijk had met de druk en de stress. Dat was ook de reden waarom hij niet meer wilde touren", aldus Nicolas. "Hij wilde vooral op zichzelf zijn. Al is hij nooit gestopt met muziek maken en producen. Dat was zijn grote passie. Ik weet niet in welke omstandigheden hij overleden is, maar ik weet dat het niet goed ging met zijn gezondheid. In dat opzicht komt zijn overlijden niet geheel onverwacht."

Volgens Nicolas is druk de twintiger teveel geworden. "Hij was nog piepjong toen hij doorbrak. Ineens verdien je bakken geld op korte tijd en rol je in de wereld van drank en drugs. Dat doet iets met een mens, zeker op zo'n jonge leeftijd."

Niet goed in z'n vel

"Ik heb hem al een jaar niet meer gezien. Hij was niet meer echt actief in het wereldje en hield zich de laatste maanden liever op de achtergrond. Het fijne weet ik er niet van, maar ik weet wel dat hij niet goed in zijn vel zat", vertelt Nicolas. "Tim was iemand die vooral genoot van de simpele dingen in het leven. Hij hield van zijn familie en zijn vrienden. Hij was een heel rustig persoon, ingetogen en altijd vriendelijk. Ik kan niet bevatten dat hij er niet meer is."