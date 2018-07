Regi wil Japan veroveren DBJ

28 juli 2018

06u00 0 Muziek Het gaat Regi voor de wind. Vandaag heeft hij met ‘Elli’ zijn zevende nummer 1 hit te pakken en gisteren speelde de dj - nog maar eens – Tomorrowland plat. Opvallend: in zijn kielzog op de schorre liep een groep Japanners die hem volgden met een camera en een opmerkelijke mascotte. “Zijn gaan mij in Japan introduceren.”

“Gisteren zijn we mosselen en kaaskroketten gaan eten’, lacht Regi. “Grappig, want dat hadden ze nog nooit gezien. We moesten ze leren hoe ze het moesten eten.” Multimediawebsite DMM, een mediaplatform met liefst 25 miljoen abonnees in Japan, zet zijn schouders onder de muziek van Regi. Niet de minsten, want het is dezelfde holding die voetbalclub Sint-Truiden heeft overgenomen. Met mascotte TOMO-RO – ‘goede vriend’ in het Japans – volgen ze de Limburgse dj op Tomorrowland en nadien vliegen ze ook nog mee naar Abu Dabi waar Regi dit weekend optreedt.

“Ik ben al een paar jaar voorzichtig bezig met de Japanse markt, maar daar heb ik bewust nooit groots mee uitgepakt”, zegt Regi. “Ik praat liever met resultaten dan aan grootspraak te doen.” Al sinds de sportpaleizen met Milk Inc. kijkt Regi naar het verre Oosten. “Sinds die optredens hebben we contacten met de Japanse markt en ik treed ook vier zaterdagen per jaar op in een club in Tokio, qua grootte kan je de club vergelijken met Versus bij ons. Verschil met het Belgisch publiek? Daar gaan ze nog harder uit de bol dan bij ons.” Het is geen toeval dat Regi naar Japan kijkt. "Tokio is een geweldige stad en zou op ieders bucketlijst moeten staan”, zegt hij. “Ze lopen op heel wat vlakken voor, het kan er verbazingwekkend rustig zijn voor zo’n metropool en het eten is er natuurlijk geweldig.”

Nummer 1

Een weekendje Tomorrowland was de uitstekende gelegenheid voor een feestje, want vandaag staat ‘Ellie’ ook op nummer 1 in de Vlaamse ultratop. “Ik had een goed gevoel toen ik het nummer maakte, maar de hoogste plaats had ik niet verwacht.” Na ‘Where Did You Go' uit 2017 is het zijn tweede solosingle aan de top van de hitlijst. “Een formule voor een hit heb ik niet hoor, je laten omringen met talent misschien? Ik was al lang blij dat Ellie zelf het goed vond toen ik het in het begin liet horen (lacht).”