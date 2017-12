Regi vist Olivia uit 'The Voice 2016' op voor nieuwe hit: "Zo'n straffe zangeres kom ik niet dikwijls tegen" Jolien Boeckx

05u00 0 VTM Muziek Onbekend talent strikken voor nieuwe hits: Regi is er een krak in. Voor zijn nieuwe single 'You Have a Heart' viste hij Olivia Trappeniers (20) - artiestennaam OT - uit het vorige seizoen van 'The Voice' op. "Fantastische stem, een schoon kind én ze schreef de tekst zelf." Het nummer staat nu al in de Ultratop en vorige week speelden ze het live in de finale van ‘The Voice’. "Zo’n straffe zangeres kom ik niet dikwijls tegen."

Hij deed het deze zomer nog voor zijn allereerste nummer 1-hit 'Where Did You Go (Summer Love)'. Toen werkte Regi samen met Alex, een 27-jarig onbekend zangtalent uit Limburg. "Het is gebruikelijk om dan een bekende grote naam te strikken, maar ik vind dat minder verrassend. Ik ben zot van nieuw talent ontdekken, want uiteindelijk draait het om de stem en de kwaliteit. Niét om de bekendheid. Trouwens, in negen van de tien gevallen worden ze uiteindelijk toch bekend, hoor."

De goedlachse dj kwam eerder toevallig bij Olivia 'OT' Trappeniers uit Deurne terecht. "Op Instagram postte ze leuke filmpjes waarin ze toonde dat ze een zeer straffe stem heeft. Ik wist toen niet eens dat ze aan 'The Voice' (in 2016 bij team Bent, red.) had meegedaan. Ik ben zelf nog coach geweest bij 'The Voice' en 'The Voice Kids' en volg alles normaal, maar vorig jaar is mij dat niet gelukt. Achteraf heb ik de beelden wel opgevraagd, uiteraard", vertelt hij. "Ik wist wel dat Olivia één van de finalisten was van de talentenwedstrijd 'MNM Rising Star'. 'Die gaat dat los winnen', dacht ik - en dat wás ook zo. Ik voelde de bui al hangen", klinkt het met een bulderlach.

Even getwijfeld

Op goed geluk belde de hitmaker van Heusden-Zolder haar terwijl hij aan de opvolger van 'Where Did You Go (Summer Love)' bezig was. Hij heeft zelfs nog eventjes getwijfeld. "Gewoon omdat het zo last minute was. Maar voor we het wisten, zaten we samen in de studio." En dat ging supervlot. "Olivia had direct zélf een idee klaar voor de tekst. Het grootste deel van 'You Have a Heart' komt volledig van haar. Echt bijzonder straf. Ik krijg voortdurend demo's binnen, maar ze zijn zelden van zo'n hoog niveau. Olivia heeft een goede stem, een groot bereik, ze kan zelf muziek schrijven én het is een schoon kind. Het totaalplaatje klopt volledig - en dat kom ik niet dikwijls tegen", vertelt Regi vol lof.

OT wordt dan ook nog eens goed omringd, met producer en pianist Hans Francken als haar manager. "Binnenkort is ze vertrokken, sowieso", zegt Regi. "Ik hoop dat ik over een paar jaar - als ze bekend is - kan zeggen: 'Ik heb met OT nog samengewerkt voor haar eerste nummer in de hitparade.' Hoe cool zou dat zijn?"

Hoogste nieuwkomer

'You Have a Heart' is pas twee weken uit en staat al op 18 in de Ultratop. "We waren de hoogste nieuwkomer", glundert Regi. "En alle grote radiozenders hebben het nummer meteen opgepikt. We mogen niet klagen. Het is al zeker geen flop. (lacht)" Of deze song even goed zal scoren als zijn eerste nummer 1-hit van afgelopen zomer, blijft afwachten. "'Where Did You Go' is zes maanden blijven meedraaien, da's fantastisch. Ik hoop dat 'You Have a Heart' ook tot het voorjaar blijft hangen. En dan is het weer tijd voor een opvolger. We hebben er ook nog een hele mooie akoestische versie van, maar die is pas voor binnenkort."