Regi verbreekt eigen nummer één-record met ‘Kom Wat Dichterbij’ LOV

10 juli 2020

12u20 6 Muziek Al voor de achtste week prijkt Regi (44) bovenaan de Ultratop 50 met ‘Kom wat dichterbij’, de hitsingle uit ‘Liefde voor Muziek’. Daarmee breekt hij een persoonlijk record, want nog nooit eerder stond hij zo lang op één.

Het succes van ‘Kom Wat Dichterbij’ lijkt niet te stoppen. De hitsingle, die Regi maakte tijdens zijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’, staat al voor de achtste week bovenaan de Ultratop 50. Daarmee doet hij het beter dan ‘Ellie’, waarmee de dj zeven weken op één wist te blijven plakken.

Samen met drie hits op eigen naam en vier singles met Milk Inc. stond Regi al zo’n 26 weken op de eerste plaats. Of daar nog een week bijkomt, zal afhangen van ‘Savage Love’, de bekende TikTok-single van Jason Derulo, die naar 2 is gestegen in de hitlijst.



