Regi scoort langste nummer 1-hit, Bazart voert Vlaamse Ultratop aan TK

25 augustus 2018

09u46

Bron: NB 1 Muziek 'Ellie', het nummer van Regi over zijn dochtertje, staat vandaag voor de vijfde week op rij op nummer één in de Ultratop 50. Het is meteen zijn langste nummer één-hit ooit. Bazart voert dan weer de Vlaamse Ultratop 50 aan, na amper twee weken.

Regi heeft er 11 weken over gedaan om 'One Kiss' van Dua Lipa te verslaan, maar sinds 27 juli prijkt hij met 'Ellie' bovenaan de Ultratop 50. Deze week kan hij voor de vijfde week op rij die positie behouden. Daarmee is het zijn bestscorende nummer ooit.

Bazart had dan weer minder tijd nodig om op één te geraken in de Vlaamse Ultratop. Na amper twee weken staat 'Grip (omarm me)' daar op kop. De groep staat daarmee voor de vijfde keer bovenaan die lijst, na 'Chaos', 'Goud', 'Lux' en 'Nacht'.