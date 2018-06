Regi over videoclip ‘Ellie’: “Mijn dochter begreep niet waarom er een ander meisje in de clip zat” SD

21 juni 2018

19u40 0 Muziek Vandaag interviewden Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe dj Regi Penxten (42) voor een nieuwe aflevering van hun podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’. Een vraag die zich al een tijdje stelt, werd eindelijk beantwoord. Wie is het meisje uit de videoclip van zijn nieuwe single ‘Ellie’?

“Dat is een lang verhaal, maar het is dus niet mijn dochtertje Ellie Martha”, zegt Regi. “Het is een meisje dat de videoproductiefirma gevonden heeft. We hebben oeverloze discussies gehad of onze dochter, Ellie Martha (5), al dan niet in de clip moest meedoen. Mijn vrouw en ik dachten onmiddellijk: we doen het niet om haar te beschermen. Maar toen kwam de reactie van Ellie zelf… We hebben het nog proberen uitleggen, maar dat stuitte op compleet onbegrip: “Mama, mijn hart is gebroken”, zei Ellie tegen Elke. Toen Ellie Martha de eerste beelden van de clip zagen kwamen er nog meer vragen: “Wie is dat meisje?” en “Waarom zit zij in mijn clip?” Daarna is ze beginnen onderhandelen en hebben we eigenlijk afgesproken dat we de hele clip nog eens opnieuw gaan doen mét haar erbij, maar dan voor eigen gebruik. Op lange termijn denk ik wel dat we de juiste beslissing hebben genomen als ouders.”

Hoeveel kost een optreden van Regi?

Regi is populair in Vlaanderen en een graag geziene dj op heel wat festivals en feestjes, maar hoeveel kost een optreden van Regi eigenlijk? “Er zijn twee formules. Ik denk dat een gewone dj-set, met booking fee inbegrepen, tegenwoordig 6.500 euro kost. En dan heb je ook nog de ‘Regi Mania’, een show met vuurwerk en van die prullen en die kost zo’n 10 à 11.000 euro”, vertelt hij. “Ik ben dus spotgoedkoop in vergelijking met de grote internationale dj’s en duur ten opzichte van de Vlaamse dj’s. Ik zit daar mooi tussenin en ik zit daar goed. Wat voor mij belangrijk is, is dat de organisator altijd uit de kosten geraakt nadat ze mij geboekt hebben. Ik kan ook heel breed gaan: ik sta op heel wat dancefestivals, maar ik doe ook personeelsfeesten en dergelijke. Dat is ook mijn redding, want het jaar is lang en dan ben je blij dat je ook andere dingen kan doen buiten bijvoorbeeld de festivalzomer.”