Regi kondigt concert aan in Sportpaleis SDE

07 mei 2020

14u11 0 Muziek Voorlopig zijn alle grote concerten afgelast, maar Regi (44) kijkt al naar de toekomst. En daar hoort een concert in een grote zaal bij. Op 1 mei 2021 speelt de Limburger ten dans in het Sportpaleis in Antwerpen.

Binnenkort brengt Regi een nieuwe solo-plaat uit, die al twee jaar in de maak is. Normaal gezien hoort daar een grote tournee bij, vertelde hij al in Het Laatste Nieuws. “De rest van het jaar wordt het spelen, hé. Van Tomorrowland tot bij wijze van spreken in je eigen straat, je zal me wel ergens tegenkomen.” Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Concerten in het hele land worden afgelast en van een tournee kan dus geen sprake zijn.

Daarom kijkt Regi al wat verder vooruit. Op 1 mei 2021, over meer dan een jaar, zal hij een concert geven in het Sportpaleis in Antwerpen onder de noemer ‘Kom Wat Dichterbij’. Hij neemt alvast zangers Jake Reese en OT mee - met wie hij nu in ‘Liefde voor Muziek’ het mooie weer maakt - en nog enkele andere verrassingen. Het is de eerste keer dat Regi ‘alleen’ in het Sportpaleis zal staan. Eerder gaf hij er al optredens met Milk Inc. “Net zoals iedereen in onze sector verlang ik naar het moment dat we opnieuw op concerten zorgeloos uit de bol kunnen gaan. Het ligt niet in mijn aard om passief te wachten tot het zover is", zegt Regi in een mededeling. “De voorbije weken zijn heel druk geweest met ‘Liefde Voor Muziek’, en de afwerking van mijn nieuwe album ‘Vergeet De Tijd’, waar ik geweldig fier op ben. Maar ik verheug mij op die magische verbindingsmomenten die je enkel op concerten ervaart. Ik kijk met hoop en vertrouwen uit naar de toekomst en ga mijn uiterste best doen om, samen met een hele rits muzikale vrienden, mijn beste concert ooit af te leveren.”

De ticketverkoop start op maandag 14 mei om 10 uur via TeleTicket Service.

