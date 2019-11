Regi is terug van ‘Liefde Voor Muziek’: "Geen nummers van Milk Inc. gecoverd. Uit respect voor Linda" Jolien Boeckx

06 november 2019

00u00 0 Muziek Hij heeft gehuild, zich kapot gelachen en zijn mandje aan hits weer aangevuld. Regi's deelname aan 'Liefde voor muziek' is nu al geslaagd, vindt hij zelf. Opmerkelijk: in het VTM-programma zullen geen Milk Inc.-nummers te horen zijn. Uit respect voor Linda Mertens. "En omdat ik als Regi misschien wel een nóg groter repertoire heb opgebouwd."

Net geen twee uurtjes heeft Regi (43) geslapen vooraleer hij zijn koffers moest pakken in het Spaanse Sitges, om terug richting het minder zonnige Heusden-Zolder te vliegen. Kapot is hij, maar hij fleurt vanzelf weer op als hij mag vertellen hoe de voorbije week bij 'Liefde voor muziek' is geweest. "Man, wat was dat?! Ongelofelijk! We zijn als een bende vrienden én met supermooie hits naar huis gegaan. Een 'once in a lifetime experience' vond ik het. En ik lieg niet, ik zou zelfs niet kúnnen liegen door mijn slaapgebrek. Nu pas begrijp ik ook waarom al die artiesten zo ontroerd zijn op tv, als ze hun nummers horen. Dat doet iets met een mens, als ze jouw nummers, waar je zelf jaren keihard aan gewerkt hebt en waarbij bepaalde herinneringen of verhalen horen, op een andere manier zingen. Bij mij zijn er zeker ook traantjes gevloeid, ja", zegt Regi. "Er zijn massa's tranen gevloeid. Maar vooral van het lachen. Ik kom gemakkelijk voor een jaar toe nu. (lacht)"

OT en Jake Reese

Bij het vertrek leek Regi nog de vreemde eend in de bijt, tussen zangers als The Starlings (Tom Dice en Kato Callebaut), Gene Thomas, Karen Damen, Peter Van Laet, Sean Dhondt en André Hazes. Dat hij als producer niet zingt, loste zich tijdens de opnames vanzelf op. "Ik heb speciaal zangers laten overvliegen met wie ik al hits gemaakt heb: OT (Olivia Trappeniers, red.) en Jake Reese", vertelt hij. "Mijn eigen zangkunsten heb ik beperkt tot wat backing vocals. Ik denk niet dat België zit te wachten op een zingende Regi. (lacht) Pas op, ik heb ooit wel zelf twee top 10-hits gezongen, hoor - waaronder 'No Music'."

Herwerkte nummers van Milk Inc. moeten we binnenkort niet verwachten in het VTM-programma. Deels uit respect voor zangeres Linda Mertens, die 2,5 jaar geleden haar dochtertje verloor. Sindsdien ligt Milk Inc. stil. "We weten nog altijd niet of en wanneer Milk Inc. terugkomt. Dat hangt van Linda af en daar krijgt ze alle tijd voor. Ik zou niet willen dat we nu een verkeerd signaal zouden geven door Milk Inc.-nummers weer op te rakelen", legt hij uit. "Maar ook: ik heb me voorgenomen om pas deel te nemen aan 'Liefde voor muziek' als ik mijn eigen repertoire voldoende vond. En de laatste jaren gaat het alleen maar in stijgende lijn. Met 'Where Did You Go' scoorde ik drie jaar geleden mijn eerste nummer 1-hit als Regi. Vorige zomer opnieuw met 'Ellie', en dan waren er ook de hits 'You Have a Heart', 'Ordinary' en 'Summer Life'. Ik voel me bijzonder goed."

Twee nieuwe albums

Ook uit de herwerkte Regi-singles komen, volgens de hitmachine zelf, weer nieuwe hits. "Er zitten pareltjes tussen, ik kan niet wachten", glundert hij. Sommige zullen zelfs op zijn nieuwe soloplaat belanden. "De komende week heb ik vakantie, maar nadien ga ik op schrijverskamp en ga ik werken aan mijn soloplaat. In het voorjaar komt die uit."

In januari trekt Regi nog naar Japan voor shows - die moest hij voor 'Liefde voor muziek' zelfs uitstellen - én op 15 november komt zijn 'Regi in the Mix 2.0' uit. "Iedereen bleef maar vragen wanneer ik nog eens een mix ging uitbrengen, de laatste dateert van 2014. Bij deze: hier is 'm. (knipoogt) Een dubbele cd zelfs, hoe nostalgisch is dat? Er staat een heel toffe samenwerking met Jebroer op, een snoeihard nummer - een beetje afwisseling kan geen kwaad."