Regi hielp Milo Meskens om een wraaknummer te schrijven over zijn ex MVO

14 december 2018

06u58 0 Muziek Milo Meskens en Regi hebben samen een nieuwe single opgenomen. De plaat heet ‘Ordinary’ en vertelt een triest verhaal over de breuk van Milo. “We namen op in Spanje, en toen kreeg ik plots een sms...”

“Regi en ik hadden een vlucht om 5 uur ’s ochtends”, vertelt Meskens in Het Nieuwsblad. “De avond ervoor ging ik vroeg naar bed. Net voor ik in slaap viel, kreeg ik een berichtje van mijn lief. Ze zei dat ze met iemand anders had geslapen.” Geen leuk nieuws om te krijgen vlak voor een belangrijk project, maar Milo hield voet bij stuk. “Ik was er kapot van. Maar ik wilde mijn samenwerking met Regi niet verknallen. Dus in Spanje ben ik onmiddellijk beginnen te schrijven.”

‘Ordinary’ was het resultaat. Regi was zeer onder de indruk van Milo’s werk. “Op die leeftijd zo’n pijnlijke gebeurtenis vertalen naar een sterk lied, dat vind ik straf.” Het nummer zal binnenkort op de radio te horen zijn.