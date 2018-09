Regi haalt platina met ‘Ellie’ SD

26 september 2018

11u22

Bron: Het Nieuwsblad 5 Muziek Negentien weken heeft het geduurd, maar eindelijk heeft Regi Penxten (42) platina te pakken met zijn zomerhit 'Ellie'.

Regi schreef het nummer voor zijn vijfjarig dochtertje Ellie, die ook de hoes van de single mocht ontwerpen. Het nummer deed het afgelopen maanden al enorm goed: het stond zeven weken op nummer één in de Ultratop, Regi reef een nominatie binnen voor de Radio 2 Zomerhit en in juli haalde het lied al goud. Nu mag de hit dus het statuut van platina opspelden, goed voor 40.000 verkochte exemplaren in Vlaanderen.