Regi evenaart record ‘Zoutelande’ TK

22 augustus 2020

07u25 4 Muziek Ondanks corona beleeft Regi momenteel een echte topzomer. Niet alleen kaapte hij vorige week voor het eerst de Zomerhit weg met ‘Kom Wat Dichterbij’, het nummer evenaart nu ook een record van die andere monsterhit: ‘Zoutelande’.



Eind maart dook ‘Kom Wat Dichterbij’ voor het eerst op in de Ultratop, en 23 weken later kampeert Regi daar nog steeds. In de algemene hitlijst is hij na 9 (niet onafgebroken) weken op de eerste plaats intussen weggezakt naar plaats 5. Maar in de Vlaamse Ultratop is hij al 23 weken koning en staat hij nog steeds helemaal bovenaan, waarmee hij het record van ‘Zoutelande’ evenaart. In principe doet hij zelfs ietsje beter, want het nummer van Bløf en Geike Arnaert zakte in af en toe van die eerste plaats en had dus iets meer tijd nodig om dat record te bereiken. Het nummer stond ook ‘maar’ 6 weken op één in de algemene Ultratop.

Als Regi volgende week nogmaals op de eerste plaats staat in de Vlaamse Ultratop, zal hij het record van ‘Zoutelande’ dus verbreken. Of ze ook 132 (!) weken zullen blijven staan in de lijst, zoals ‘Zoutelande’ dat deed, valt nog af te wachten.

