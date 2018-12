Regi en Milo Meskens over hun nummer ‘Ordinary’: “Na een halve dag al op nummer 1 in iTunes” SD

18 december 2018

“We hebben nog een tweede nummer liggen, ja”, verklapten Regi en Milo Meskens vandaag in de ochtendshow van Qmusic bij Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen. Ze kwamen er hun eerste samenwerking ‘Ordinary’ live brengen. Sam vroeg zich af of er meer Milo-Regi-combinaties komen in de toekomst. “Ik denk dat we daar allebei zeker voor openstaan eigenlijk”, vertelde Milo. Op de vraag of Milo geen spijt heeft dat hij verteld heeft dat ‘Ordinary’ over zijn ex gaat die hem bedrogen heeft, reageerde Milo met ‘no comment’. Sam vroeg meteen of er gedoe was. “Ook no comment”, lachte Milo. “Het belangrijkste is dat het iets in gang heeft gezet. Na een halve dag stond het op nummer één in iTunes.”