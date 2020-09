Reggaepionier Toots Hibbert op 77-jarige leeftijd overleden BDB

12 september 2020

14u38

Bron: ANP 2 Muziek Toots Hibbert, frontman van de reggaeband Toots and the Maytals, is op 77-jarige leeftijd overleden. Twee weken geleden testte hij positief op het coronavirus, maar het is niet duidelijk of hij aan de gevolgen van die ziekte overleden is. Met grote hits als ‘Pressure Drop’ en ‘Do the raggay’ zette Hibbert het reggaegenre in de jaren 60 definitief op de kaart.

De familie van Hibbert had eerder al laten weten dat de zanger opgenomen was in het ziekenhuis met coronasymptomen. Twee weken geleden testte de frontman positief en sindsdien verbleef hij op de dienst intensieve zorg, waar hij in coma werd gehouden. Volgens z'n familieleden was hij de voorbije dagen “aan het vechten voor zijn leven”. Uiteindelijk is de zanger vredig overleden, omringd door z'n naasten. Dat meldt BBC.

De Jamaicaanse legende heeft een groot aandeel gehad in het populariseren van het reggaegenre. Met zijn band Toots and the Maytals scoorde hij grote hits zoals ‘Pressure Drop’ en ‘Monkey Man’. Toen de groep in 1968 het nummer ‘Do the raggay’ uitbracht, namen fans die term over om het nieuwe muziekgenre aan te duiden. Hibbert was getrouwd met de 39-jarige Miss D. en had acht kinderen, waarvan er één overleden is.

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica... pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n Toots & The Maytals(@ tootsmaytals) link