Red Hot Chili Peppers na tien jaar herenigd met gitarist John Frusciante

17 december 2019

Bron: ANP 0 Muziek Gemengde gevoelens bij de Red Hot Chili Peppers. De Amerikaanse rockband maakte bekend dat gitarist Josh Klinghoffer (40) de groep zal verlaten, maar tegelijkertijd wordt hij vervangen door een bekend gezicht. John Frusciante (49), die al twee keer eerder deel uitmaakte van de Peppers, sluit zich opnieuw aan bij de band.

“The Red Hot Chili Peppers delen mee dat we afscheid nemen van onze gitarist van de afgelopen tien jaar, Josh Klinghoffer”, klinkt het op sociale media. “Josh is een prachtige muzikant, die we enorm respecteren en van wie we houden. We zijn enorm dankbaar voor onze tijd samen en de ontelbare cadeaus die we samen deelden. Tegelijkertijd kondigen we met grote opwinding en blije harten aan dat John Frusciante opnieuw deel gaat uitmaken van onze groep.”

John Frusciante speelde in 1988 voor het eerst mee met de Peppers, na de dood van gitarist Hillel Slovak. zo was hij onder meer te horen op de albums ‘Mother’s Milk’ en ‘Blood Sugar Sex Magik’. Maar tijdens een tournee verliet Frusciante de band, onder meer omdat hij kampte met een zware drugsverslaving en moeilijk om kon met de roem. In 1998 keerde hij - afgekickt - echter terug naar de band. Die periode bleek opnieuw erg succesvol. In december 2009 maakte Frusciante echter bekend dat hij al bijna een jaar bij de Red Hot Chili Peppers weg was, en zich wilde focussen op zijn solowerk. Zijn goede vriend Josh Klinghoffer zou zijn plaats innemen. Nu vindt er dus opnieuw een wissel plaats.

Op 19 juni 2020 staan de Red Hot Chili Peppers op Pinkpop. Of er ook een Belgisch concert aan hun tourschema wordt toegevoegd, is nog niet zeker.

