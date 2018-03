Rechtszaak tussen Lana Del Rey en Radiohead voorbij: "Ik kan weer zingen wat ik wil" MVO

26 maart 2018

11u16 1 Muziek De rechtszaak tussen Lana Del Rey en Radiohead is voorbij. De zangeres vertelde tijdens een optreden in São Paulo dat het geschil over het nummer 'Creep' is opgelost.

"Nu mijn rechtszaak voorbij is, kan ik dit nummer zingen wanneer ik wil, toch?", aldus de 32-jarige zangeres, die verder geen details wilde loslaten.

Radiohead betichtte Lana Del Rey in januari van plagiaat. De band vindt dat ze het nummer 'Creep' heeft gepikt voor 'Get Free', een nummer op haar laatste album Lust for Life. "Het is waar wat betreft de aanklacht", liet de zangeres destijds weten op Twitter. "Hoewel ik zeker weet dat mijn song niet geïnspireerd is door 'Creep', vindt Radiohead van wel en wil 100 % van de opbrengst - Ik heb 40 % geboden maar zij accepteren alleen 100."

De platenmaatschappij van Radiohead, Warner/Chappell Music, kwam enkele dagen later met een andere versie van het verhaal. "Het is duidelijk dat het refrein van 'Get Free' overeenkomsten vertoont met het refrein van 'Creep' en we hebben hiervoor genoegdoening verzocht voor alle schrijvers van 'Creep'", stond in de verklaring. "Er is geen rechtszaak aangespannen en Radiohead heeft niet gezegd dat ze 'alleen 100 procent' van de opbrengsten van Get Free accepteren."

Hoe de kwestie tussen de twee is opgelost, is niet duidelijk. De band heeft nog niet gereageerd op de uitlating van Del Rey.