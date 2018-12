Rechtszaak rond ‘Blurred Lines’ eindelijk afgerond: boete bedraagt bijna 5 miljoen euro TK

13 december 2018

10u24

Bron: ANP 0 Muziek De laatste stap in de copyrightzaak rond het nummer ‘Blurred Lines’ is afgehandeld. Volgens Deadline heeft een rechter in Californië het bedrag dat Robin Thicke en Pharrell Williams moeten overmaken aan de nabestaanden van Marvin Gaye definitief vastgesteld.

De muzikanten dienen gezamenlijk 2.848.846,50 dollar (zo'n 2,5 miljoen euro) te betalen. Daarnaast moeten ze ieder een deel van hun persoonlijke inkomsten uit het nummer afstaan. Voor Robin is dat 1.768.191,88 dollar (1,55 miljoen euro), Pharrell en zijn label zijn de familie 357.630,96 dollar (zo'n 315.000 euro) verschuldigd. Aangezien de rechtszaak al jaren loopt, hebben de Gayes ook recht op rente ter waarde van een kleine tienduizend dollar.

In de laatste uitspraak werd verder vastgelegd dat de nabestaanden vanaf nu de helft van de opbrengsten uit de rechten van het nummer ontvangen.

De zaak, die in 2015 aangespannen werd, was één van de grootste copyrightkwesties uit de muziekindustrie. De nabestaanden van Marvin Gaye vonden het nummer ‘Blurred Lines’, waarmee Thicke een grote hit scoorde in 2013, te veel lijken op het nummer ‘Got To Give It Up’ van de in 1984 overleden zanger en kregen van de rechter gelijk. De twee componisten moesten in eerste instantie een recordbedrag van 7,4 miljoen dollar (6,5 miljoen euro) betalen aan de erven-Gaye.