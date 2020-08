Rechter verwerpt plagiaatzaak tegen Lizzo BDB

16 augustus 2020

18u30

Bron: ANP 0 Muziek Lizzo (32) hoeft zich niet langer zorgen te maken over de Lizzo (32) hoeft zich niet langer zorgen te maken over de plagiaatzaak rond haar hit ‘Truth Hurts’. Een rechter in Californië heeft de zangeres gelijk gegeven. Dat melden Amerikaanse media.

Twee songwriters beweerden dat de song van Lizzo is voortgevloeid uit het liedje ‘Healthy’ dat zij samen met de zangeres hebben gemaakt in 2017. Daarop stapte de rapster vorig jaar naar de rechter om vast te laten leggen dat het duo niet had meegewerkt aan ‘Truth Hurts’. Als reactie dienden de heren een aanklacht in tegen Lizzo.

De rechtbank gaf de zangeres nu gelijk in de kwestie en oordeelde onder meer dat een “medeauteur van een auteursrechtelijk beschermd werk niet automatisch de eigenaar is van een daarvan afgeleid werk.”

