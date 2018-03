Rechtbank oordeelt: ‘Blurred Lines’ van Pharrell Williams is plagiaat van Marvin Gaye TDS

21 maart 2018

19u27

Bron: ANP

Er komt geen nieuw proces tegen de zangers Robin Thicke en Pharrell Williams, die veroordeeld werden voor plagiaat van een nummer van Marvin Gaye in hun nummer "Blurred Lines".

De twee waren in beroep gegaan, maar het hof van beroep van Californië heeft hun verzoek voor een nieuw proces geweigerd. Het hof van beroep bevestigt de belangrijkste argumenten die Williams en Thicke ongelijk gaven toen ze in 2015 veroordeeld werden. Ze werden veroordeeld tot 7,4 miljoen dollar (6 miljoen euro) aan de erfgenamen van Marvin Gaye.

Thicke en Williams werden veroordeeld omdat ze een deel van "Got to give it up" van Gaye gekopieerd hadden.