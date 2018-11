Rapper Nelly vrijgelaten in Abu Dhabi IDR

27 november 2018

15u03 0 Muziek Zondag vond in Abu Dhabi de Grand Prix Formule 1 plaats. Na de racewedstrijd, die werd gewonnen door de Brit Lewis Hamilton, was er nog een exclusieve afterparty op een jacht. Daar waren niet alleen heel wat celebrity’s en rappers aanwezig, ook het Vlaamse ‘Playboy’-model Debby Gommeren mocht mee feesten. Zij zag die avond hoe de Amerikaanse rapper Nelly opgepakt werd. “Ondertussen is hij gelukkig vrijgelaten”, aldus Debby.

“Ik ken Nelly uit de tijd dat ik in Los Angeles woonde”, aldus Gommeren. “We hadden het heel gezellig op dat feestje, tot er rond zes uur ‘s ochtends een gevecht ontstond. Toen de politie uiteindelijk aankwam, waren de meeste gasten al naar huis. Ik was er nog, net als Nelly. Hij droeg een wit T-shirt, maar in het ontstane tumult waren daar bloedspatten op terechtgekomen. Hij had niets met het gevecht te maken,

maar de politie had daar geen oren naar. Hoewel iedereen protesteerde, werd Nelly geboeid en moest hij toch mee voor verhoor.”

Leek het in eerste instantie nog dat de rapper lange tijd zou worden vastgehouden, is hij ondertussen weer op vrije voeten. “Ik heb geen details, maar dat hoeft ook niet. Ik ben vooral blij voor hem dat ze hem snel vrijgelaten hebben. Logisch ook, hij had niets gedaan”, aldus Debby.