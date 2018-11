Rapper Nelly ontkent nieuwe beschuldiging aanranding KD

16 november 2018

19u30

Bron: Belga 0 Muziek Rapper Nelly is opnieuw aangeklaagd voor aanranding. Een vrouw, die anoniem wenst te blijven, zegt dat de rapper masturbeerde in haar bijzijn en haar dwong tot orale seks.

Het incident zou hebben plaatsgevonden na een show van de rapper in Engeland, in december 2017. De rapper zelf ontkent alles. "De waarheid zal bovenkomen, ik zal worden vrijgesproken. Dit soort valse aanklachten van seksueel misbruik ondermijnt de claims van echte slachtoffers", zegt Nelly in een reactie tegen TMZ.

Dit is niet de eerste keer dat Nelly wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In oktober 2017 werd de rapper aangehouden op verdenking van verkrachting. De zaak werd uiteindelijk afgedaan met een schikking, volgens Nelly was er sprake van seks met wederzijdse goedkeuring. De rapper baalt ervan dat hij nu opnieuw negatief in het nieuws komt. "Ik laat deze beschuldiging niet zomaar gaan", klinkt het.

Nelly leeft mee met zijn vriendin Shantel, die al had te lijden onder de berichtgeving rond de vorige zaak. "Ik probeer het vertrouwen dat ik bij Shantel heb verloren terug te winnen. Ik heb mijn excuses aangeboden aan mijn familie en vrienden voor de schaamte die ik heb veroorzaakt, en ik doe er alles aan om een beter mens te worden.”