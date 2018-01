Rapper Fat Joe haalt zwaar uit naar Donald Trump in nieuw nummer MVO

24 januari 2018

07u45 0 Muziek Donald Trump hoeft niet op sympathie van Fat Joe te rekenen. De rapper haalt in zijn nieuwe nummer 'Pick It Up' uit naar Trump en start de track met de woorden: "Fuck Trump". De reden van Fat Joe's woede zijn de woorden die de Amerikaanse president uitsprak over de zogenaamde 'shithole countries' in Afrika en Haïti. Ook is Fat Joe boos dat Trump 'zijn' Puerto Rico in de steek heeft gelaten nadat de inwoners bijna alles kwijtraakten na Orkaan Maria. Dit meldt Buzzfeed.

De rapper, wiens echte naam Jose Cartagena is, is zeer begaan met zijn thuisland en heeft zich actief ingezet om de bevolking te helpen. Zo regelde hij dat er water en eten verscheept werd naar het eiland, waar de bewoners inmiddels al maanden zonder elektriciteit en stromend water zitten.

Cartagena is niet de enige rapper die een hekel heeft aan Trump. Zo sprak Jay-Z zich al eerder negatief over de president uit: "Die man heeft geen enkele beschaving, ik heb niets dan disrespect voor hem." Ook Eminem is geen fan van de 'commander-in-chief'; hij liet zich vorig jaar in een freestyle rap gaan en uitte hierbij zijn negatieve gevoelens over Trump en zijn beleid. De rap ging viral en werd wereldwijd miljoenen keren bekeken.