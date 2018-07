Rapper Drake verbreekt 54 jaar oud Beatlesrecord TDS

09 juli 2018

22u04

Bron: ANP 0 Muziek Drake gaat de Amerikaanse recordboeken in met de release van zijn nieuwe album Scorpion. In de Billboard Hot 100 verbreekt de rapper onder meer een record dat 54 jaar lang in handen was van The Beatles.

Drake staat deze week met zeven singles in de top 10 en gaat daarmee over het oude record heen van de groep uit Liverpool. The Beatles stonden in 1964 twee weken op rij met vijf singles in de top 10.

Met een totaal van 31 top 10-hits voert Drake nu ook de lijst van meeste top 10-hits voor een mannelijke artiest aan. Hij passeert Michael Jackson, die deze week zijn dertigste top 10-hit scoort dankzij Drake. Op Don't Matter To Me is de in 2009 overleden King of Pop te horen.

Meeste hitnoteringen

Verder scherpt Drake zijn eigen record aan van meeste hitnoteringen. Deze week staat hij 27 keer in de Hot 100, drie meer dan vorig jaar april.

Scorpion verbrak de afgelopen anderhalve week al meerdere streamingrecords. In totaal is het album al meer dan een miljard keer beluisterd.