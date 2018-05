Rapper Childish Gambino kaart wantoestanden in VS aan met een clip waarin hij vrolijk mensen afslacht DBJ

07 mei 2018

19u34 0 Muziek De Amerikaanse artiest Childish Gambino is met zijn nummer 'This is America' viraal gegaan op Youtube. Het nummer, waarin hij wapengeweld en buitensporig gedrag van de politie aankaart, is in twee dagen al bijna 20 miljoen keer bekeken.

In zijn teksten en de clip stelt Donald Glover, zoals Childish Gambino echt heet, allerlei wantoestanden in de Amerikaanse samenleving aan de kaak. Hij stipt onder meer de rassenscheiding aan en problemen in de Amerikaanse politiek. Ook haalt hij het vuurwapengeweld aan met heftige voorbeelden.

De rapper danst hij zich een weg in wat lijkt op een groot pakhuis. Onderweg voert hij executies uit alsof het niets is om zich even later alweer aan de vrolijke muziek over te geven. Hij haalt zo op confronterende manier herinneringen op van gruweldaden als de schietpartij in een kerk in Charleston, maatschappelijke bewegingen als Black Lives Matter en extreemrechtse ideologieën als White Supremacy.