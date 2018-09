Rapper Boef verlaat al na enkele minuten podium na bierbekogeling: "Ik heb mijn geld toch al gekregen" Redactie

17 september 2018

14u25

Bron: AD 0 Muziek Afgelopen weekend vond de negende editie van Strooipop in het Nederlandse Geffen in Noord-Brabant plaats. Het optreden van Boef was echter van korte duur. Er werd een glas bier zijn kant op gegooid, waarna de rapper het welletjes vond en het podium verliet.

Het is een vaste waarde voor de mensen uit de omgeving: Strooipop in het Nederlandse Geffen staat al sinds de aankondiging in menig agenda. De line-up, met onder anderen Boef, Henk Dissel en locale dj's, blijkt het gesprek van de avond. Maar voor bezoekers die speciaal voor de rapper naar het festival waren afgereisd, liep de hoofdact echter op een teleurstelling uit.

Bodyguard sluit concert af

De rapper riep na vijf minuten dat hij naar huis ging, nadat een glas bier zijn kant op was gegooid. De organisator vindt het jammer dat het zo is gelopen. "Boef gaf van tevoren aan dat hij er erg veel zin in had en begon sterk. Hij pakte het na het gooien van het biertje alleen niet zo handig aan." De persoonlijke bodyguard van de rapper kwam het podium op en Boef sloot zijn optreden af: "Voor mij is het simpel, ik heb mijn geld toch al gekregen. Ik kan gewoon naar huis gaan. Ik sta hier voor jullie."

Het was een kleine smet op de feestelijke avond van Strooipop. "We hadden Loco Loco Discoshow (de volgende act, red.) al klaarstaan en zij zijn direct het podium opgeklommen. De sfeer zat er meteen weer in", stelt de organisator. De volle zaal feestte na het vertrek van Boef gewoon door.