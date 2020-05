Rapper 6ix9ine beschuldigt Ariana Grande van fraude LOV

19 mei 2020

14u30

Bron: ANP 0 Muziek Tekashi 6ix9ine beschuldigt Ariana Grande (26) ervan de nummer 1-positie van haar hit met Justin Bieber, ‘Stuck With U’, te hebben gekocht. De rapper noemt Billboard, dat de Top100 samenstelt, op Instagram “een leugen en corrupt”.

“Ik wil dat de wereld weet dat Billboard een leugen is. Je kan een nummer één hit kopen”, start Tekashi zijn tirade op Instagram. “We hebben een onderzoekje gedaan en hebben ontdekt dat ze 30.000 exemplaren van ‘Stuck With U’ gekocht hebben met zes kredietkaarten. Leg me dat eens uit?” Die zouden er op de laatste dag plots zijn bijgekomen, een merkwaardige piek volgens hem. Vervolgens haalt hij de cijfers van zijn eigen single ‘GOOBA’ erbij, die zo’n 50 miljoen streams haalde, maar Billboard telde er maar 31 miljoen. “Ik had een grotere hit dan Ariana Grande, maar ze hebben gewoon 20 miljoen streams illegaal gediskwalificeerd.” Hij haalt ook aan dat zijn videoclip 188 miljoen keer werd bekeken op YouTube, wat hem sowieso een nummer 1 had moeten opleveren.

Grande reageert in een eigen Instagrampost, zonder de naam van de rapper te noemen. “Aan degene die niet blij is met zijn notering deze week, en hard zijn best doet om hardwerkende vrouwen (en alleen de vrouwen...) onderuit te halen, wil ik vragen zich wat nederiger op te stellen”, aldus de muzikante. “Wees dankbaar dat je op de lijst staat, dat er mensen zijn die naar je muziek luisteren. Dat is een bevoorrechte positie.”

Bieber

Justin Bieber steunt Grande in de comments, waarin hij tegen Tekashi zegt dat als hij Ariana’s naam te grabbel gooit, hij dat ook moet doen met die van hem, “want het is ons nummer”. De manager van zowel Grande als Bieber, Scooter Braun, gaat dieper in op de beschuldigingen van de rapper. De beschuldiging dat het team van Grande en Bieber 30.000 van de exemplaren van ‘Stuck With U’ met zes creditcards kocht, is onzin volgens hem.

Braun legt uit dat Billboard maximaal vier exemplaren die met dezelfde kaart zijn gekocht meetelt. Bovendien zou Tekashi’s bewering dat hij een grotere hit heeft vanwege de vele streams niet kloppen: volgens Braun telt de rapper zijn wereldwijde cijfers bij elkaar op, terwijl de Billboard Top100 is gebaseerd op streams en verkopen in de Verenigde Staten.

Billboard

Ook Billboard reageert op de beschuldigingen met een uitgebreide verklaring op hun website. Ze stellen dat de cijfers niet zo simpel geïnterpreteerd mogen worden. Zo toont YouTube in de teller onder de video 188 miljoen views, maar dat is een globaal cijfer. “Billboard telt alleen plays die vanuit de Verenigde Staten gebeurden.”

De piek in verkoop op de laatste dag van tellen, valt te verklaren door de verkoop van fysieke cd’s. “In de webshop van Ariana Grande en Justin Bieber waren fysieke singles te koop die waren gesigneerd door beide sterren. Die tellen ook mee.”

De beschuldigingen dat Billboard niet transparant is met informatie, leggen ze naast zich neer. “Nielsen Music, die de data analyseert, herkent overdreven aankopen en verwijdert deze data van de cijfers. Dat doen ze, net zoals deze week, met de grootste voorzichtigheid.” Om dit kracht bij te zetten, leggen ze nog de finale cijfers voor. ‘Stuck With U’ behaalde 28,1 miljoen streams in de VS, had een publiek van 26,3 miljoen mensen via de radio en verkocht 108.000 exemplaren. Bij ‘GOOBA’ waren dat 55,3 streams, een publiek van 172.000 mensen en 24.000 verkochte units. Enkel met de streamingcijfers, haalde dat nummer het dus niet van Grande en Bieber.



