Rapoorlogje tussen Eminem en P. Diddy: "Je hebt Tupac laten vermoorden"

24 september 2018

13u55 5 Muziek Rapper Eminem (45) beweert in zijn laatste nummer dat P. Diddy (48) destijds de opdracht gaf om Tupac te laten vermoorden. Aan het einde beweert Slim Shady wel dat het om een grapje gaat, maar het kwaad bloed is gezet.

De hele heisa begon toen de relatief onbekende rapper Machine Gun Kelly, de dochter van Eminem 'Hot as f*ck' noemde. Lichtjes aangeslagen schreef Eminem een antwoord in 'Killshot', waarin hij de rapper tot aan de enkels afbreekt. "Ik dacht dat moord illegaal was", schreef iemand onder het nummer op Youtube dat inmiddels al meer dan 100 miljoen keer werd bekeken.

Opmerkelijk is dat niet alleen Machine Gun Kelly ervan langs kreeg, Eminem beschuldigde tussen neus en lippen ook collega-rapper P. Diddy van de moord op Tupac. Letterlijk rapt hij: 'The day you put out a hit, is the day Diddy admits he put the hit out that got ‘Pac killed'. Vertaald: De dag waarop jij een hit scoort, is de dag waarop Diddy toegeeft dat hij het bevel gaf om Tupac te doden. Eminem bedoelt daarmee dat dat nooit zal gebeuren. In de laatste zin van het nummer voegt Eminem daar wel aan toe: 'And I’m just playing, Diddy, you know I love you'. Vertaald als: “Ik lach er maar mee, Diddy, je weet dat ik van je hou.” In 1996 werd Tupac Shakur op 25-jarige neergeschoten na een bokswedstrijd van Mike Tyson in Las Vegas. De rapper verkocht levend en postuum meer dan 75 miljoen platen.

Diddy, een van de rijkste muziekmagnaten ter wereld, reageerde nog niet op het nummer, maar zijn entourage liet verstaan niet te kunnen lachen met de boodschap. “Hoe durf je Diddy ervan beschuldigen? Je negeert producer Jimmy Iovine en anderen die het meest geprofiteerd hebben van zijn (Tupacs, nvdr.) dood. Wees voorzichtig, of ik haal je ivoren toren neer”, zei Jay Electronica bijvoorbeeld. En ook Joe Budden, een van de beste vrienden van Diddy, zegt dat die niet opgezet is met de beschuldiging van Eminem. Hij voegt er nog aan toe dat Diddy zeker furieus zal reageren.