Rammstein volgend jaar in Oostende MVO

24 juni 2019

17u17 36 Muziek Met hun Europe Stadium Tour trekken de mannen van de Duitse metalband Rammstein door Europa. Volgende maand zijn ze ook bij ons te zien, in het Koning Boudewijnstadion waar ook metalgroep Metallica pas nog stond. De tour krijgt echter een lijst extra data voor volgend jaar. In 2020 trekt Rammstein naar... Oostende.

Dat staat te lezen op hun Facebookpagina. Het gaat waarschijnlijk over een optreden in de Nieuw Koers, een venue met plaats voor 100.000 toeschouwers. Rammstein is de eerste grote naam die op deze festivalweide zal staan. Allen daarheen?