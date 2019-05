Rammstein schrijft geschiedenis in de Ultratop DBJ

24 mei 2019

17u02 12 Muziek Nooit eerder stond er een Duitstalig album op de hoogste positie in de Ultratop, maar dat is buiten Rammstein gerekend. Zij staan met hun titelloze album op kop in de lijst van bestverkochte albums. Duncan Laurence, die vorig weekend voor Nederland het Songfestival won, komt binnen in de top drie van de Ultratop.

Rammstein scoort met zijn titelloze album het eerste Duitstalige nummer 1-album sinds de start van Ultratop in 1995. Uitzondelijk, want het is ook slechts het derde nummer 1-album voor een Duitse act, na ‘More Crazy Hits’ van Crazy Frog (2006) en ‘Strike!’ van The Baseballs (2010).

De Nederlandse Songfestivalwinnaar Duncan Laurence scoort dan weer met zijn nummer ‘Arcade’. Laurence komt binnen op nummer twee. Het is slechts de zesde winnaar die in de 21ste eeuw de top 3 van de Ultratop 50 haalt, na Ruslana (2004), Lordi (2006), Alexander Rybak (2009), Loreen (2012) en Måns Zelmerlöw (2015).