Radiozender Nostalgie voert veranderingen door SDE

12 augustus 2020

08u17 0 Muziek Wanneer volgende week maandag het nieuwe radioseizoen begint, zullen de luisteraars van Nostalgie enkele veranderingen te horen krijgen. Zo start de ochtendshow een uurtje vroeger en krijgen ook Leen Demaré en Björn Verhoeven een nieuw plekje in de programmering.

‘De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen’, zo heet de nieuwe ochtendshow van Nostalgie. Toepasselijk, want Herbert Bruynseels en Astrid Philips zullen van 5 uur ‘s morgens tot 9 uur presenteren - een uurtje vroeger dan de andere ochtendshows dus. Het vroege uur is alvast geen probleem, denkt Astrid. “Om half 4 in de ochtend die wekker horen, is zo vroeg dat er geen ruimte meer overblijft voor mijn ochtendhumeur. Eens ik de studio induik weet ik ook meteen dat het het helemaal waard is.”

Het namiddagblok tussen 16u en 19u bij Nostalgie wordt voortaan gepresenteerd door Bjorn Verhoeven, die dit jaar z'n 25ste jaar als radio-DJ viert. “De missie van Nostalgie is je door de dag heen helpen, het liefst met een grote glimlach op je gezicht", legt Bjorn uit. “Dat ‘feel good’-gevoel is waar ik voor sta. Ik wil dat je na een zware werkdag alle stress kan loslaten en niet anders kan dan lekker meekwelen - uiteraard met de muziek die je al je hele leven graag hoort.”

Ook Leen Demaré, die in mei al even kwam proefdraaien, zit vanaf maandag 17 augustus vast in de weekprogrammering van Nostalgie. Zij presenteert tussen 19u en 22u het programma ‘Lena Lena’. “Het wordt een programma waarin ruimte is voor muziek die je al in tijden niet meer hebt gehoord, classics die je laten mijmeren over vroegere dagen en die mooie herinneringen naar boven brengen”, klinkt het. “Elke muziekliefhebber zal zich op zijn plaats voelen bij mij en wordt getrakteerd op liedjes waarmee ik ook zelf een persoonlijke band heb.”