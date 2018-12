Radiostation bant ‘seksistisch kerstliedje’: “Tekst kan echt niet meer in deze #MeToo-tijden”



04 december 2018

Bron: ABC News, Star 102 Cleveland 1 Muziek Elk jaar is er in de VS al discussie geweest over het oude kerstliedje ‘Baby, It’s Cold Outside’, maar dit jaar heeft een radiostation in Ohio effectief besloten om het niet meer te draaien. De reden? De tekst van het duet uit de jaren veertig, waarin de man herhaaldelijk bij een vrouw aandringt om te blijven met het argument dat het “buiten koud is” wordt “manipulatief en seksistisch” geacht, “ook al was het toen een andere tijd”.

Het debat rond ‘Baby, It’s Cold Outside’ flakkert elk jaar opnieuw op, maar de #MeToo-beweging, die vrouwen over de hele wereld deed uitspreken over hun ervaringen met seksueel geweld en aanranding, zorgde ervoor dat de tekst van het liedje dit jaar extra kritisch onder de loep zijn gehouden.

Het liedje werd populair gemaakt door de in 1949 uitgebrachte film ‘Neptune’s Daughter’.

“Ik besef dat dit lied in een andere tijd, in 1944 om precies te zijn, is geschreven, maar dit lied heeft in onze moderne wereld, waar #MeToo vrouwen eindelijk de stem heeft gegeven die ze verdienen, geen plaats”, schrijft Glenn Anderson, dj bij zender Star 102 Cleveland op een blog.

Seksuele spanning

In het liedje is de (seksuele) spanning tussen een man en een vrouw in een tijd van strakke conventies over de contacten van jonge vrouwen met mannen duidelijk voelbaar: de vrouw maakt zich druk over wat haar vader en moeder gaan denken als ze niet op tijd thuis is, om nog maar te zwijgen van de goegemeente.

De tekst blijkt een hoog seksistisch gehalte te hebben. Zo vraagt de vrouwelijke zangeres, die herhaaldelijk heeft aangegeven te moeten vertrekken, zich op een gegeven moment af wat de man ‘in haar drankje gedaan heeft’, en reageert de man daar verlekkerd op: ‘je ogen zien eruit als kleine sterretjes’.

“Ik moet nee, nee, nee zeggen”, probeert de vrouw de man tegen te houden, terwijl die antwoordt met een laconiek ‘vind je het erg als ik dichterbij kom zitten?” Uiteindelijk lijkt de vrouw zich gewonnen te geven: “Ik zal zeggen dat ik het geprobeerd heb (om weg te komen, red.), terwijl de man zelfgenoegzaam antwoordt “wat heeft het voor zin mijn trots te krenken?”

Moderne versie

Enkele jaren geleden, nog voor het losbarsten van de #MeToo-heisa, hadden twee feministische acteurs al in de gaten dat de tekst eigenlijk niet meer kon. Zij namen toen een nieuwe, moderne versie van het lied op, dat ze onder de titel ‘Baby, It’s Consent Inside’ noemden, wat zoiets betekent als dat er toestemming moet zijn als een man en een vrouw samen ergens binnen zijn.

In de moderne versie antwoordt de man dan ook heel anders wanneer de vrouw zegt dat ze niet kan blijven. In de originele versie zegt de man ‘dat er daarbuiten toch geen taxi’s meer te vinden zijn’, terwijl de man in de nieuwe versie zegt dat ‘het geen probleem is en dat hij een taxi zal bellen’. Daarop antwoordt de vrouw dat ze al een Uber besteld heeft.

lees verder onder de video:

Toch valt ook deze versie niet bij iedereen in goede aarde. “Dit maakt me zo triest. Dit liedje is nooit geschreven als een soort verkrachtingsnummer, het laat daarentegen juist zien hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Wat is er verkeerd met flirten? Als vrouw zou ik juist boos zijn als een man op het einde van een date niet probeert om de avond nog wat te rekken", schrijft iemand boos in de commentaren onder het nummer. “Stop met het afbreken van iets dat juist bedoeld is als liefdevol tussen mannen en vrouwen en stop met het ‘ontmannen’ van mannen!”

Stereotypen

Anderen zeggen dan weer dat mensen gewoon moeten genieten van het liedje, zonder zich bezig te houden met het analyseren en interpreteren van de tekst en als ze dat dan toch doen, ze zich dan ook even mogen buigen over de teksten van moderne hiphop en rapsongs, die het radiostation wel nog draait.

Om nog maar te zwijgen over andere oude kerstliedjes, die vrijwel allemaal genderstereotypen bevestigen (de kerstman brengt speelgoedgeweren en -auto's voor jongens en poppen voor de meisjes) ofwel draaien om het verlangen van een vrouw naar ‘een man’ voor kerstmis in Mariah Careys moderne klassier ‘All I want for Christmas Is You'.

Oordeel hier zelf over de tekst van ‘Baby It's Cold Outside’:

I really can’t stay - Baby it’s cold outside

I’ve got to go away - Baby it’s cold outside

This evening has been - Been hoping that you’d drop in

So very nice - I’ll hold your hands, they’re just like ice

My mother will start to worry - Beautiful, what’s your hurry?

Father will be pacing the floor - Listen to the fireplace roar

So really I’d better scurry - Beautiful, please don’t hurry

Maybe just a half a drink more - Put some records on while I pour

The neighbors might think - Baby, it’s bad out there

Say, what’s in this drink? - No cabs to be had out there

I wish I knew how - Your eyes are like starlight now

To break this spell - I’ll take your hat, your hair looks swell

I ought to say no, no, no - Mind if I move in closer?

At least I’m gonna say that I tried - What’s the sense in hurting my pride?

I really can’t stay - Baby don’t hold out

Ah, but it’s cold outside

I’ve got to get home - Oh, baby, you’ll freeze out there

Say, lend me your coat - It’s up to your knees out there

You’ve really been grand - Thrill when you touch my hand

Why don’t you see - How can you do this thing to me?

There’s bound to be talk tomorrow - Think of my life long sorrow

At least there will be plenty implied - If you caught pneumonia and died

I really can’t stay - Get over that hold out

Ah, but it’s cold outside