Radiopresentatoren kijken in hun glazen bol: wat wordt dit jaar dé zomerhit? JOBG

20 juli 2020

06u41 0 Muziek Het is een vreemde zomer geworden met weinig nieuwe releases vanwege de coronacrisis. Onze Vlaamse radiostemmen halen hun glazen bol erbij en voorspellen dé zomerhit van dit jaar.

Maarten Vancoillie (32, Qmusic)

Wat wordt dit jaar de zomerhit?

'Banana' van Conkarah featuring Shaggy of 'Kom wat dichterbij' van Regi.

Wat is de beste zomerhit aller tijden?

'Balada' van Gusttavo Lima uit 2012. "Ik zing de Braziliaanse tekst uit het hoofd mee."

Wat is het succesrecept?

"Een zomerhit moet lovers en haters hebben. Je kan er niet aan ontsnappen, het wordt overal zotgedraaid."

Jolien Roets (35, Qmusic)

Wat wordt dit jaar de zomerhit?

'Banana' van Shaggy featuring Conkarah, 'Savage Love' van Jason Derulo en Jawsh 685 of 'Someone To You' van Banners.

Wat is de beste zomerhit aller tijden?

'Summer Jam 2003' van The Underdog Project en Sunclub. "'Alright, het is zomer!', denk ik als ik het hoor. Een nummer voor mensen van 9 tot 99."

Wat is het succesrecept?

"Een zomerhit moet iets heel gemakkelijk zijn en moet je vooral goedgezind maken. Iets tropisch werkt áltijd."

Anke Buckinx (40, Joe)

Wat wordt dit jaar de zomerhit?

'Savage Love' van Jason Derulo en Jawsh 685.

Wat is de beste zomerhit aller tijden?

'Crazy In Love' van Beyoncé uit 2003. "Als ik dat hoor, wil ik een kleedje aantrekken en gaan dansen."

Wat is het succesrecept?

"Een zomerhit moet mij instant vrolijk maken, zodat ik het continu op repeat wil zetten. Latinasfeer mag, maar moet niet per se."

Peter Van de Veire (48, MNM)

Wat wordt dit jaar de zomerhit?

'Kom wat dichterbij' van Regi.

Wat is de beste zomerhit aller tijden?

'Despacito' van Luis Fonsi featuring Daddy Yankee uit 2017. "Als ik het begin alleen nog maar hoor, zie en voel ik zomer. Ik heb dat nummer kapotgespeeld."

Wat is het succesrecept?

"Een zomerhit moet Spaans of Portugees gezongen zijn. Het moet me doen denken aan een frisse cocktail, en ik wil de zon keihard voelen schijnen, zodat ik me moet gaan insmeren met zonnecrème."

Kim Debrie (42, Radio 2)

Wat wordt dit jaar de zomerhit?

'Kom wat dichterbij' van Regi. "Dat nummer zou voor mij ook gerust de Zomerhit van Radio 2 mogen winnen."

Wat is de beste zomerhit aller tijden?

'Happy' van Pharrell Williams uit 2013. "Dat is al zeven jaar lang op en top zomer voor mij. Zelfs als ik dat in de winter hoor."

Wat is het succesrecept?

"Een zomerhit moet fris zijn en sprankelen. Ik moet erop willen dansen en het continu draaien, ook tijdens de afwas."