Radiohead zet hele discografie op Youtube RL

21 december 2019

03u27

Bron: Lifeboxset 0 Muziek De Britse rockband Radiohead heeft al haar nummers beschikbaar gesteld op Youtube. De discografie verscheen woensdag online nadat het invloedrijke Billboard Magazine aankondigde voortaan weergaven op de populaire videosite mee te tellen voor hun hitlijsten.

Liefhebbers van de band van Thom Yorke en zijn maten kunnen nu alle albums terugluisteren via afspeellijsten die de groep beschikbaar heeft gesteld op haar Youtube-kanaal.

Het is een opvallende stap, omdat Yorke zich eerder negatief had uitgelaten over streamingsites zoals Spotify en pas in 2017 een deel van zijn solowerk voor dat platform beschikbaar stelde. Het is nog onduidelijk of het uploaden van de albums een beslissing van de band is geweest, of van platenmaatschappij XL Recordings, waar Radiohead haar werken heeft ondergebracht.

De band baarde in 2007 opzien door hun nieuwe album In Rainbows gratis ter download aan te bieden op het internet. Fans en geïnteresseerden konden de mp3's bestellen en zelf aangeven hoeveel zij bereid waren daarvoor te betalen, ook als dat nul euro was. De band was de eerste in zijn soort die een dergelijke stap waagde.

Enkel online

Hoewel Thom Yorke op 5 juli zal optreden tijdens Rock Werchter, zijn er nog geen tourdata voor Radiohead in ons land bekend. Maar gelukkig kan iedere liefhebber voortaan online genieten van het werk van Thom & co. Hieronder alvast een voorproefje.