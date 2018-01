Radiohead: "Verhaal Lana del Rey klopt niet" MVO

07u00 0 EPA Lana Del Rey Muziek Radiohead heeft niet de volledige opbrengst van Lana del Rey's song 'Get Free' geëist vanwege plagiaat. Dat schrijft de platenmaatschappij van de band, Warner/Chappell Music, in een verklaring die Variety heeft ontvangen. Er zouden wel gesprekken zijn tussen de twee partijen, omdat Radiohead het nummer van Del Rey erg vindt lijken op hun song 'Creep'.

Lana twitterde zondag dat, hoewel zij 40 procent zou hebben geboden, Radiohead 100 procent van de revenuen eist. "Het is waar wat betreft de aanklacht. Hoewel ik zeker weet dat mijn song niet geïnspireerd is door 'Creep', vindt Radiohead van wel en wil 100 % van de opbrengst - Ik heb 40 % geboden maar zij accepteren alleen 100. Hun advocaten zijn meedogenloos, dus we zullen het in de rechtbank uitvechten", aldus Lana.

De platenmaatschappij heeft een andere versie van het conflict. "Wij zijn, als platenmaatschappij van Radiohead, sinds augustus in gesprek met vertegenwoordigers van Lana del Rey. Het is duidelijk dat het refrein van 'Get Free' overeenkomsten vertoont met het refrein van 'Creep' en we hebben hiervoor genoegdoening verzocht voor alle schrijvers van 'Creep'", aldus de verklaring. "Voor de duidelijkheid", vervolgt Warner, "Er is geen rechtszaak aangespannen en Radiohead heeft niet gezegd dat ze "alleen 100 procent" van de opbrengsten van 'Get Free' accepteren."

Lana de Rey en haar platenmaatschappij hebben nog niet gereageerd op de verklaring.