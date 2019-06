Radiohead laat zich niet chanteren en verkoopt gehackte opnames voor goede doel TK

11 juni 2019

16u32

Bron: Belga 0 Muziek De Britse rockband Radiohead biedt zijn fans de kans om zich achttien uur aan onuitgebrachte opnames aan te schaffen. Dat heeft gitarist Jonny Greenwood vandaag aangekondigd. Met de publicatie van het materiaal wil de groep een chantagepoging in de kiem smoren. De opbrengsten van de verkoop gaan naar klimaatactiegroep Extinction Rebellion.

Volgens Greenwood stal een hacker vorige week een minidisk van zanger Thom Yorke met daarop onuitgebracht materiaal dat werd opgenomen rond de periode van het meesterwerk ‘OK Computer’ (1997). De dader eiste naar verluidt 150.000 dollar (132.000 euro). Zoniet zouden de demo's, alternatieve versies en live-opnames gelekt worden.

Radiohead besloot dan maar om de opnames zelf in de etalage te zetten. "In plaats van erover te klagen, of het te negeren, brengen we de volledige achttien uren aan opnames uit op Bandcamp, ter ondersteuning van Extinction Rebellion", tweette Greenwood. De fans krijgen, jawel, achttien dagen tijd om het materiaal op de kop te tikken voor een bedrag van 18 pond (20 euro). "Dan kan je zelf ontdekken of we dat losgeld hadden moeten betalen", voegde Greenwood toe. Zelf lijkt de gitarist daaraan te twijfelen. De opnames zijn volgens hem "maar zijdelings interessant".

Extinction Rebellion is uiteraard tevreden met de geste van Radiohead, een band die al langer bekommerd is om het klimaat. "We danken Radiohead voor de steun, zodat we onze al verreikende en krachtige beweging van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid verder kunnen uitbouwen", klinkt het in een persmededeling.