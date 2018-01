Radio-dj Bjorn Verhoeven neemt na 20 jaar afscheid van Joe TDS

22 januari 2018

17u58

Na meer dan 20 jaar neemt Bjorn Verhoeven afscheid van de radio bij MEDIALAAN om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Die vond hij bij het bouwbedrijf Isola Belgium NV, waar hij Chief Brand Officer is.

In 1995 zette Bjorn op 15-jarige leeftijd zijn eerste stapjes in de radiowereld en begon hij bij Radio Contact. Drie jaar later kwam hij naar MEDIALAAN en presenteerde hij bij TOPradio en Qmusic, om later de overstap te maken naar Joe. Daar maakte hij samen met Tess Goossens ochtendradio en twee jaar geleden begon hij met het Joe Call Center, zijn avondprogramma in het weekend waarin hij op alle mogelijke manieren rechtstreeks in contact stond met de luisteraars. Op zondag 25 februari 2018 is Bjorn voor de laatste keer te horen bij Joe.

"Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik in 1998 voor de eerste keer de Medialaan binnen wandelde, met een halve fles parfum op en netjes in het pak, want dat hoorde toch zo bij een nationale omroep. Wat een onvergetelijke tijd heb ik hier mogen beleven", aldus Bjorn. "TOPradio, Qmusic en later Joe kleurden mijn dag. Sinds vorige zomer ben ik gestart als Chief Brand Officer bij Isola Belgium NV. In dit nieuwe verhaal zit muziek en het vraagt eigenlijk mijn volledige aandacht, die ik vanaf eind februari kan geven. Ik ben iedereen dankbaar voor alle onvergetelijke jaren en kijk terug op heel wat mooie herinneringen."