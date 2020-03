Radio 2 verschuift 20ste verjaardag van ‘Eregalerij’ naar september TK

22 maart 2020

10u29 2 Muziek Normaal gezien zou de feestelijke editie van ‘20 jaar Eregalerij’ afgelopen donderdag plaatsvinden, maar ook dat evenement werd afgeschaft door het coronavirus. Radio 2 maakte zonet een nieuwe datum bekend: het feest wordt verplaatst naar 24 september.

Soulsister en producer Wouter Van Belle, die dit jaar gehuldigd worden tijdens feest voor een leven vol muziek, zullen nu een paar maanden later in de bloemetjes gezet worden. Dat maakten Jan Leyers en Christel Van Dyck zopas bekend op Radio 2. “Ik schrijf de datum al in potlood op”, aldus Leyers. Het zou immers kunnen dat de datum nog eens verplaatst zal moeten worden. “Een van de virologen zei deze week dat we nog tot 2021 af en aan die maatregelen zullen moeten invoeren. Dus ik schrijf de datum voorlopig in potlood op.”

Tickets voor de oorspronkelijke datum (donderdag 19 maart) blijven gewoon geldig. Iedereen die een ticket kocht, wordt gecontacteerd.