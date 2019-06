QUIZ. ‘Zoutelande’ na 20 maanden nog altijd in Ultratop: hoe goed ken jij de tekst? MVO

17u52 10 Muziek ‘Zoutelande’, de monsterhit van de Nederlandse band Bløf en de Vlaamse Geike Arnaert, staat na twintig maanden nog steeds in de Ultratop. Momenteel komen ze binnen op nummer 6 in de Vlaamse Ultratop 50.

Daarmee is ‘Zoutelande’ met ruime voorsprong de langst genoteerde single. Op de tweede plaats staan Tourist LeMc en Raymond van het Groenewoud met 37 weken in de Vlaamse Ultratop. Een opmerkelijk record, gezien het zelden gebeurt dat er een nummer 10 weken of langer in de lijst staat.

Iedereen heeft ondertussen dus gelegenheid genoeg gehad om naar het nummer te luisteren. Maar hoe goed ken je de tekst? Doe hier de test!