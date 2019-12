QUIZ. Ken jij de hele tekst van ‘All I Want For Christmas’? BDB

18 december 2019

16u05 20

Voor het eerst in 25 jaar staat de ultieme kersthit, ‘All I Want For Christmas’, op nummer 1 in de VS. Iedereen kent wel de eerste strofe en het refrein, maar ken jij de tekst van het héle nummer? Bewijs het hieronder in onze quiz.