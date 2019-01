QUIZ. 40 jaar Y.M.C.A, maar hoe goed ken je de tekst eigenlijk? TK

06 januari 2019

15u04

Bron: VRT 0 Muziek Exact 40 jaar geleden nam ‘Y.M.C.A.’ de eerste plaats in in de Vlaamse Ultratop en bleef daar vervolgens acht weken staan. Het was een van de meest verkochte singles van dat jaar en een wereldwijde monsterhit die tot op de dag van vandaag op menig fout feestje wordt meegebruld. Maar hoe goed ken jij de tekst eigenlijk?

Voor de liefhebbers: Y.M.C.A. staat voor de ‘Young Men’s Christian Organisation’, een organisatie waar jongeren elkaar konden ontmoeten en samen konden sporten. Die was niet echt opgezet met het nummer, en vooral niet met de link met de homogemeenschap die algauw gemaakt werd. Dat was echter niet de bedoeling van tekstschrijver Victor Willis - de agent van de Village People: “In heb de tekst geschreven met stadsjongeren in het achterhoofd die zich kunnen uitleven bij de Y.M.C.A. Ik heb de woorden gekozen die op verschillende manieren kunnen geïnterpreteerd worden, en dus niet specifiek op homo’s gericht zijn. Het is veel breder dan dat. Het gaat mij om een universele boodschap, ook al vind ik het niet erg dat homo’s denken dat het wél over hen gaat.”

De Young Men’s Christian Organisation probeerde de groep nog aan te klagen, maar bleek helemaal geen patent te hebben op de lettercombinatie YMCA. Gelukkig maar!