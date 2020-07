Quiz: 35 jaar na Live Aid Lars Omloo

13 juli 2020

16u06

Bron: AD.nl 4 Muziek Het is vandaag exact 35 jaar geleden dat Live Aid werd gehouden, het grootste benefietconcert aller tijden. De opbrengst was voor de bestrijding van de hongersnood in Afrika. Het evenement duurde zestien uur en was op de televisie te zien in 150 landen. Wat kan jij je nog herinneren van dit evenement? Speel onderstaande quiz.

Vrijwel alle grote namen van die tijd deden mee, onder wie Madonna, Paul McCartney, U2, Elton John, Queen, Dire Straits, Status Quo, Elvis Costello, The Rolling Stones, Bob Dylan, Tina Turner, Simple Minds, Tom Petty, Neil Young, The Pretenders, The Who, David Bowie, Led Zeppelin, Phil Collins, Bryan Ferry, Santana, Sade en nog vele anderen. Bijna alle artiesten traden op in Londen of Philadelphia. Eén artiest was op beide plekken (Wie dat was? Daar kom je achter in de quiz).



