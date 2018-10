QUIZ. 20 jaar ‘... Baby One More Time’, maar hoe goed ken jij Britney’s songteksten? SD

Bron: 1 Muziek ‘... Baby One More Time’ bestaat vandaag precies 20 jaar. De hit bestormde in geen tijd de hitlijsten en zorgde voor wereldwijde faam voor de toen 17-jarige Britney Spears. Hoe goed ken jij haar nummers?

Britney bracht haar debuutsingle ‘... Baby One More Time’ uit in de VS op 23 oktober 1998. De bijhorende videoclip, die ze zelf bedacht, werd één van de meest iconische allertijden: met Britney Spears als sexy schoolmeisje met twee vlechtjes. “Het nummer gaat over de stress die we allemaal ervaren als tieners”, vertelde Spears aan The Guardian. “Ik wist dat het een geweldig nummer was. Het was anders en dat vond ik geweldig, maar ik denk niet dat je kan voorspellen hoe een nummer wordt ontvangen.”

De single stond internationaal in bijna elke hitlijst op de eerste positie en wereldwijd werden er meer dan 9 miljoen exemplaren van verkocht. “Het was zo’n leuke en gekke tijd,” vertelde Spears aan The Guardian. “Het was een beetje een waas.”

Vul Britney’s songteksten aan in onze quiz!