Queen wil dat Trump stopt met het gebruiken van hun muziek: “Een zware strijd” SDE

20 augustus 2020

18u19

Bron: BBC 0 Muziek De Britse rockband Queen probeert te voorkomen dat Trump hun muziek gebruikt in zijn campagnevideo's. Volgens het management van de band is dat echter een "zware strijd", schrijft BBC.

De band heeft "herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen de Trump-campagne", klinkt het bij de BBC. Volgens een woordvoerder is de band vrij uitgesproken over het onderwerp. Eerder deze week werd het nummer ‘We Will Rock You’ gebruikt in een video van de president. Die staat tot op heden nog online.

Het is niet de eerste keer dat de muziek van Queen tegen hun wil in wordt gebruikt. Zo kwam Trump al eens eerder het podium op onder begeleiding van ‘We Are the Champions’. En in oktober vorig jaar werd een campagnevideo gelanceerd waarin ‘We Will Rock You' werd gebruikt. Die werd wel offline gehaald na klachten van de band.

Queen "blijft zich verzetten en probeert het gebruik van de liedjes te verbieden", aldus de woordvoerder. Dat lijkt niet te werken: de video, die het team van Trump online plaatste op het nieuwe sociale mediaplatform Triller, heeft ondertussen ruim een miljoen views.

Eerder deden Mick Jagger, Lionel Richie en Alanis Morissette al een omroep aan de Amerikaanse politiek om toestemming te vragen wanneer hun muziek wordt gebruikt voor campagnes.