Queen voor het eerst in 25 jaar bovenaan Britse albumlijst SDE

10 oktober 2020

18u11

Bron: ANP 0 Muziek Voor het eerst in 25 jaar staat de Britse rockband Queen bovenaan de albumlijst. Hun nieuwe album, ‘Live Around the World’, versloeg K-pop band Blackpink en Melanie C, oud-lid van Spice Girls.

Het is voor de band de tiende nummer 1-notering. Voor de Amerikaanse Adam Lambert, die Freddie Mercury in 2011 opvolgde als zanger van de band, is het de eerste keer op die plek. "Nummer 1 - mijn favoriete nummer", zei drummer Roger Taylor over de notering. "Ik ben zo blij dat mensen het album zo leuk vinden", voegde Lambert daaraan toe. "Dat we na al die jaren nog steeds de iconische muziek van Queen kunnen vieren is geweldig."

‘Live Around The World’ is het achtste live-album van de band, maar de eerste plaat zonder zanger en oprichter van de band Freddie Mercury. Die overleed in 1991 aan de gevolgen van aids.

Lees ook:

Brian May (72) getroffen door hartaanval en gescheurde bilspier: “Ongelofelijk wat échte pijn met je doet”



Exclusief interview met Brian May en Roger Taylor van Queen: “Freddie homo? Hij ging altijd met de mooiste meisjes lopen!” (+)