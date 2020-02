Queen speelt volledige Live Aid-set nog een keer MVO

17 februari 2020

09u57

Bron: ANP 0 Muziek Bijna 35 jaar na het benefietconcert Live Aid heeft Queen zondag zijn legendarische set nog een keer gespeeld. De band deed dit tijdens Fire Fight Australia, een evenement in Sydney om donaties op te halen voor de bosbranden in Australië.

Het was de eerste keer dat de rockers hun 22 minuten durende set nog een keer speelden. Ditmaal stond oud-frontman Freddie Mercury, die in 1991 overleed, uiteraard niet in zijn witte hemd op het podium. Zanger Adam Lambert, die sinds 2011 geregeld met Queen toert, zong nummers als Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love en We Will Rock You. Het optreden van de band wordt gezien als een van de beste live-optredens ooit.

Fire Fight Australia wordt door lokale media ook wel ‘Live Aid Australia’ genoemd. Net als het evenement in 1985 treden meerdere artiesten op tijdens het uren durende concert om geld op te halen. Live Aid vond destijds echter plaats op twee locaties: Londen en Philadelphia en werd gehouden om aandacht te vragen voor honger in Ethiopië. Grote namen als Sting, David Bowie, U2, The Who, Elton John en Madonna traden op.