Queen overwint in de Top 2000 van Joe, al voorspelde de wetenschap het anders MVO

12 oktober 2018

19u00 0 Muziek Na twee weken vol muziek is de uitslag eindelijk bekend: Queen staat voor het 2de jaar op rij op 1 in de Joe Top 2000, met hun hit 'Bohemian Rhapsody'.

Het is in totaal de 8ste keer dat Queen op de eerste plaats komt te staan. Eagles met 'Hotel California' stijgen vier plaatsen en zijn zo de verrassende nummer 2. Favoriet Abba zakt één plaats met 'Dancing Queen' en staat nog net in de top 3.

Luisteraars kiezen anders dan de wetenschap

De wetenschap heeft het duidelijk niet altijd voor het zeggen. In het wetenschappelijk experiment ‘Het Muzieklaboratorium’ onderzocht Joe wat er gebeurt als je de wetenschap laat testen wat muziek met mensen doet.

Alle Joe-dj’s en heel wat bekende gezichten luisterden naar de top 5 uit de Top 2000, waaruit bleek dat volgens de wetenschap Bryan Adams met 'Summer of ’69' op nummer 1 zou moeten staan, gevolgd door ABBA met 'Dancing Queen' en Queen met 'Bohemian Rapsody'.

De luisteraars schudden die voorspelling helemaal door elkaar en beslisten over een andere top 5, met Bryan Adams op de vierde plaats.

De zomer van 'Zoutelande'

Op maandag 1 oktober trapten Sven Ornelis en Anke Buckinx de Top 2000 af met 'Swimming In The Pool' van The Radios. De hoogste nieuwkomer in de lijst is het Vlaams-Nederlandse duo BLØF & Geike Arnaert met 'Zoutelande' op plaats 88. Om ze te feliciteren, belde Anke en Sven vanochtend met de zanger Pascal Jakobsen, die blij verrast was: “Zoiets verwacht je niet meer als je al een tijdje bezig bent. Eigenlijk is wat er nu in België gebeurt één groot cadeau.”

Clouseau blijft scoren

Dit jaar hadden twee artiesten de meeste liedjes in de Top 2000. Zowel de King of Pop Michaël Jackson als Clouseau kwamen 22 keer voor in de lijst en delen zo een eerste plaats. Abba volgt op de voet met 21 noteringen, gevolgd door U2 met 19 noteringen. Queen, Madonna en Elton John staan er alle drie 18 keer in.

De top 10 van de Top 2000:

1. Queen – Bohemian Rhapsody

2. Eagles – Hotel California

3. ABBA - Dancing Queen

4. Bryan Adams – Summer of ‘69

5. Michael Jackson – Billie Jean

6. Prince - Purple Rain

7. Deep Purple – Child In Time

8. Gorki – Mia

9. Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light

10. Rolling Stones – Angie