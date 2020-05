Queen maakt bijzondere versie van ‘We Are The Champions’ voor zorgmedewerkers SDE

01 mei 2020

12u59

Bron: Reuters 28 Muziek Speciaal voor alle zorgmedewerkers die overal op de wereld tegen het coronavirus strijden, heeft Queen een nieuwe versie opgenomen van het nummer ‘We Are The Champions’. Het woordje ‘We’ in het laatste refrein is veranderd naar ‘You’.

"Het nummer is voor iedereen aan de frontlinie, overal ter wereld. Voor de mensen die hun leven riskeren om dat van ons en onze families te redden", vertelt gitarist Brian May over de unieke track aan persbureau Reuters. "Mensen voelen wat dit nummer betekent. Ze voelen de uitdaging waar ze voor staan. Ze willen de beste zijn en winnen, en dit nummer heeft dat. Het is zo een prachtige manier geworden om in moeilijke tijden triomf en vastberadenheid te tonen."



Voor zanger Adam Lambert leek het bijna heiligschennis om aan de tekst van zijn overleden voorganger Freddie Mercury te komen. Hij heeft behalve het woordje ‘We’ in het laatste refrein dan ook niks aangepast. "Maar ik denk dat dit een gebeurtenis is die zo'n verandering nodig heeft", laat hij aan Reuters weten. "Om ook maar dat ene woordje te veranderen van zo'n algemeen bekende plaat, dat heeft zo'n enorme impact op het nummer."



De Britse band wil met de nieuwe track, die apart bij gitarist May, zanger Lambert en drummer Roger Taylor thuis met mobiele telefoons is opgenomen, geld inzamelen voor zorgmedewerkers. Ook de familie van Freddie Mercury doneert de opbrengst van het nummer aan fonds van de Wereldgezondheidsorganisatie ten behoeve van de kampioenen in de zorg.

