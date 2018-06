Queen komt deze maand naar Sportpaleis mét nieuwe zanger Aagje VanthommeLore Michiels

Bron: VTM NIEUWS 276 Muziek De Britse rockgroep Queen komt eind deze maand naar het Antwerpse sportpaleis. Na de dood van hun legendarische frontman Freddie Mercury in 1991 waren Brian May en Roger Taylor niet van plan om door te gaan, tot ze de jonge Amerikaanse zanger Adam Lambert ontdekten. May en Taylor zijn ondertussen 70 en 68 jaar oud en toeren nu de wereld rond als ‘Queen plus Adam Lambert’.

De overgebleven leden van Queen toeren Europa door met dezelfde muziek, maar met een andere zanger. Ze ontdekten het jonge Amerikaanse talent toen hij auditie deed voor American Idol met een nummer van Queen.

Geschenk

"We waren eigenlijk niet op zoek naar iemand", klinkt het. "Maar dan kwam dit geschenk van God plots op ons pad en hij kon alles wat we nodig hadden om onze muziek naar buiten te brengen."

Adam Lambert brengt zijn eigen versie van de Queen-nummers, al is het soms moeilijk om Freddie Mercury niet te imiteren. "Ik kan het ook niet negeren. Het is dansen op een slappe koord", vertelt de zanger.

Laatste tournee?

Of het de laatste tournee van Queen is, kunnen May en Taylor niet zeggen. "Je weet nooit of het de laatste is, maar zolang we het kunnen doen, zullen we het godzijdank doen." Queen en Adam Lambert staan op 29 juni in het Sportpaleis in Antwerpen.