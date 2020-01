Queen is koning van de ‘Celebrate the 70’s Top 700' bij Joe met ‘Bohemian Rhapsody’ MVO

31 januari 2020

19u00 2 Muziek De jaren 70… het tijdperk van wijde pijpen, lange haren, hotpants, discoballen en felle kleuren. De seventies leverde niet alleen foute mode maar ook heel veel goede muziek. Sinds maandag 27 januari katapulteerde radiozender Joe haar luisteraars een week lang terug naar de jaren 70 tijdens de Celebrate the 70’s Top 700, met 700 topnummers gekozen door Joe-luisteraars.

Queen is dit jaar letterlijk koning van de lijst, want de band prijkt helemaal bovenaan met ‘Bohemian Rhapsody’. Dat maakte Joe-duo Jan Bosman en Anne Paulissen zonet bekend. Queen stoot daarmee de Eagles met ‘Hotel California’ van de nummer 1 van 2019, die dit jaar op de tweede plaats eindigen. Barry White sluit de Top 3 af met het nummer ‘You’re the First, The Last, My Everything’.

De Top 10 van de Celebrate the 70’s Top 700:

QUEEN - ‘Bohemian Rhapsody’

EAGLES - ‘Hotel California’

BARRY WHITE - ‘You’re The First, The Last, My Everything’

ABBA - ‘Dancing Queen’

DEEP PURPLE - ‘Child in Time’

LED ZEPPELIN - ‘Stairway To Heaven’

QUEEN - ‘Somebody To Love’

FLEETWOOD MAC - ‘Go Your Own Way’

MEAT LOAF - ‘Paradise By The Dashboard’

DIRE STRAITS - ‘Sultans Of Swing’

De volledige lijst is terug te vinden via joe.be. Wie maar niet genoeg kan krijgen van deze geweldige jaren 70 muziek, kan vandaag tussen 19u00 en 21u00 afstemmen op Joe voor de Best Of 70’s met Joe-dj Jan Bosman. Luisteraars mogen daar hun favoriete 70’s-nummers nog eens aanvragen. Daarnaast is er ook de digitale zender ‘Joe 60’s & 70’s’, te beluisteren via DAB+, Joe.be, de Joe-app en het Radioplayer-platform.